Sağlıklı beslenme tavsiyeleri çoğunlukla tabağa konulan yiyeceklere yoğunlaşsa da öğün vakitleri de en az gıda içeriği kadar hayati önem taşıyor.

European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan ve 40 yaş üstü 31 bin 44 yetişkinin kayıtlarının analiz edildiği kapsamlı çalışmada, günün ilk ve son kalorisinin alındığı zaman dilimlerinin ömür süresi üzerindeki etkileri incelemeye alındı.

Ortalama 8,6 yıl süren izleme neticesinde, yeme vakitleri ile ölüm tehlikesi arasında dikkat çekici ilişkiler belirlendi.

GEÇ KAHVALTI ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 29 ARTIRIYOR

Araştırma sonuçlarına göre günün ilk öğününü ertelemek, her türlü nedene bağlı erken ölüm tehlikesini aşamalı şekilde yükseltiyor. Sabah 07.00 ile 08.00 arasında kahvaltı edenlerle karşılaştırıldığında, ilk öğününü 08.00 ile 10.00 arasında alanlarda ölüm riskinin yüzde 10 arttığı görüldü. Bu artış oranı ilk öğün 10.00 ile 12.00 arasına kaydığında yüzde 19'a, öğleden sonraya sarktığında ise yüzde 29'a çıktı.

Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde de benzer bir görünüm ortaya çıktı. Günün ilk öğününü öğleden sonra yiyenlerin, sabah 07.00-08.00 aralığında kahvaltı yapanlara kıyasla kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetme riskinin yüzde 46 daha fazla olduğu belirlendi. Ayrıca 50 yaş esas alındığında, kahvaltıyı geç saatlere bırakan kesimin ortalama yaşam süresinin 2,46 yıl daha kısa olduğu hesaplandı.

AKŞAM YEMEĞİNDE U ŞEKLİNDEKİ RİSK TABLOSU

Günün son öğününe dair veriler ise tek yönlü bir yükseliş yerine U biçiminde bir risk grafiği sundu. Akşam yemeğini 19.00 ile 20.00 saatleri arasında tamamlayanlar temel alındığında, gece yarısından sonra yemek yiyenlerde ölüm riskinin yüzde 27 yükseldiği ve 50 yaşındaki ortalama yaşam süresinin 2,35 yıl kısaldığı tespit edildi.

Buna karşın son öğününü 19.00'dan önce bitirenlerde de ölüm riskinin yüzde 13 daha yüksek olduğu saptandı. Bilim insanları bu durumu, çok erken vakitte akşam yemeği yiyen kişilerin çoğunlukla daha ileri yaşta olmaları, daha az öğün tüketmeleri ve halihazırda çeşitli sağlık problemlerine sahip bulunmalarıyla gerekçelendirdi. En düşük risk aralığının ise akşam 20.00 civarı olduğu kaydedildi.

BİYOLOJİK SAAT VE METABOLİZMA UYARISI

Çalışmanın önde gelen yazarlarından beslenme uzmanı Zhilei Shan, öğün zamanlamasının bedenin biyolojik saati açısından belirleyici bir uyarı işlevi gördüğünü vurguladı. Kahvaltıyı çok geç saatlere bırakmanın veya gece geç vakitlerde yemek yemenin biyolojik saatte sapmalara yol açtığını dile getiren Shan, bu durumun kan şekeri ve yağ metabolizmasını bozabileceğine dikkat çekti.

Ortaya çıkan bulguların kesin bir neden-sonuç bağından ziyade önemli bir risk işareti olduğunu belirten uzmanlar, kişilerin beslenme düzenlerinde ani ve aşırı oynamalar yapmaması gerektiğini ifade etti. Araştırmacılar, genel beslenme kalitesini korumanın yanı sıra düzenli bir uyku ve yemek alışkanlığı yerleştirmeyi, ilk öğünü çok geç saatlere bırakmamayı ve gece geç saatlerde yemek yemekten uzak durmayı tavsiye etti.