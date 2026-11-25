İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, siyasi isimler ve ülkenin önde gelenleriyle gerçekleştirdiği toplantıda 12 Gün Savaşı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Saldırılar sırasında bölgede bulunduklarını belirten Pezeşkiyan, üzerlerinin tamamen toz içinde kaldığını, kıyafetlerini değiştirdikten ve yıkandıktan sonra kendilerini bekleyen kişinin yanına gittiklerini söyledi.

Pezeşkiyan, o görüşmede kendisine, "Bizi vursalardı rahat ederdik, artık bütün bu iğnelemeleri duymak zorunda kalmazdık" dediğini aktardı.

"HZ. ALİ'NİN NEDEN KUYUYA DERT YANDIĞINI ANLIYORUM"

Konuşmasında kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Pezeşkiyan, Hz. Ali'nin neden kuyuya dert yandığını artık daha iyi anladığını belirtti.

İçinde pek çok şeyi dile getiremediğini ifade eden Pezeşkiyan, ülkede güven, birlik ve bütünlüğün korunmasının önemine vurgu yaptı.

12 GÜN SAVAŞI

12 Gün Savaşı (veya On İki Gün Savaşı), 13–24 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail ve İran arasında (ABD'nin de doğrudan müdahalesiyle) yaşanan yüksek yoğunluklu silahlı çatışmadır