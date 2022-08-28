2022 YÖKDİL 2 sınavı bugün gerçekleşecek. Sınav öncesinde ‘soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

YÖKDİL soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL 2022 soru cevap anahtarı:

2022 YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL 28 Ağustos Pazar günü 10.15’te başlayıp 13.15’te sona erecek. Pek çok kişi soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. YÖKDİL 2’nin soru ve cevap anahtarının sınav tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Soruların açıklanacağı tarih ve saatler ilgili ise resmi bir açıklama bulunmuyor.