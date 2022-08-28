YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL-2 2022 sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na girenler sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sonuçları eylül ayında mı açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 28 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek olan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL-2 2022 sonuç tarihi
YÖKDİL 28 Ağustos Pazar sabahı 10.15'te başlayacak. 80 sorunun sorulacağı sınav 3 saat sürecek ve 13.15'te sona erecek. Sonuçlar ise 16 Eylül 2022'de açıklanacak.
YÖKDİL nedir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır.