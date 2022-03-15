YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL-1 sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde kabul edildi. YÖKDİL sınav başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM tarafından 13 Mart’ta gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katıldı.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları öğrenciler tarafından beklenmeye devam ederken ÖSYM, YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından 29 Mart tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 YÖKDİL sınav takvimi

ÖSYM 2022 YÖKDİL/2 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır

YÖKDİL yılda kaç kez yapılır?

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.