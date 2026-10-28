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Aktüel Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen anlar! 775 bin TL’ye ‘varım’ dedi: Kutusundan çıkan rakam şoke etti
Aktüel

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen anlar! 775 bin TL’ye ‘varım’ dedi: Kutusundan çıkan rakam şoke etti

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Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen anlar! 775 bin TL’ye ‘varım’ dedi: Kutusundan çıkan rakam şoke etti

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sunuculuğunu Esra Erol’un üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının 27 Ekim 2026 tarihli bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Stüdyodaki gerilim dolu dakikaların ardından masaya oturan Gülşah, hamleleriyle adından söz ettirdi.

ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının 27 Ekim bölümünde Gülşah'ın kazandığı para belli oldu. Son turlara kadar 5 milyon TL'lik büyük ödülü koruyan yarışmacı, bankanın teklifini kabul etti. Kendi kutusundan çıkan rakam ise dikkat çekti.

Ekranların sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 27 Ekim 2026 tarihli bölümünde Gülşah yarıştı.

Kutuları açtırdıkça büyük ödül ihtimalini koruyan yarışmacı, son dört kutuya kadar ilerledi.

Bankacının yaptığı teklif üzerine kararını veren Gülşah, 775 bin TL’yi kabul ederek yarışmayı tamamladı.

Gülşah’ın kutusundan bakın ne kadar çıktı. Teklifi reddetseydi 1 milyon 550 bin TL alabilirdi. Yarışmacının bankayla anlaşmasının ardından oyun, olası sonuçları görmek amacıyla devam ettirildi.

Gülşah yarışmaya devam etseydi bankacının bir sonraki teklifi 1 milyon 550 bin TL olacaktı.

Kendi kutusundan ise 100 bin TL çıktı.

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