ADD'ye göre tasarım hatasıymış! 'Otelci' skandalına güldüren savunma

Akit'in dün haberleştirdiği "K. Otelci" skandalında ilginç bir gelişme yaşandı.

Skandal hakkında açıklama yapan Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği şube başkanı Mustafa Kemal Yücel, imzanın tasarım hatasından kaynaklandığını iddia etti.

Sosyal medya platformu Facebook'tan açıklama yapan Yücel, afişi hazırlarken katmanların üst üste geldiğini ve bu yüzden Atatürk imzasının "K. Otelci" olarak basıldığını iddia etti.

Savunması "pes" dedirtti

Diğer siyah renklerde hata yokken, Yücel'in sadece Atatürk imzasındaki hatanın Grafik tasarımdan kaynaklandığını iddia etmesi pes dedirtti.

Yücelin açıklaması inandırıcı bulunmazken kamuoyundan "Sayın savcılar, 5816 sayılı yasayı işletmeyecek misiniz" sorusu geldi.

Akit'in "Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı" başlıklı haberi şöyle:

ADD Genel Merkezi’nde 27 Ekim’de gerçekleşecek “Kadın ve Cumhuriyet” konulu konfransın afişinde yapılan skandal hata, her fırsatta Mustafa Kemal ismini mütedeyyin kesimin üzerinde Demoklesin Kılıcı gibi kullanan laikçi yobazların ne kadar samimi (!) “Atatürkçü” olduklarını tescillemiş oldu.

KAUÇUK KAFAYA CEZA VEREN YARGI GÖREVE!

Öte yandan, Akit’in 3 gün önce “Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar” başlığıyla duyurduğu ve bir boks malzemesi olan siyah renkteki kauçuk kafayı içerisinde “Mustafa Kemal” ismi geçmeden paylaşan Gazeteci Hasret Yıldırım’ı 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında 1,3 yıl hapse mahkum eden yargının, YP-ADD eliyle gerçekleşen “K. Otelci” skandalına ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

CHP-YP’Lİ OTECİLER HALA HAFIZLARDA

CHP-YP zihniyetinin bu son skandalı, son dönemde sürekli otel odalarında basılan, gayri ahlaki ilişkileriyle gündeme gelen laikçi isimleri akıllara getirdi. Afişte ‘otelci’ ifadesinin kullanılması “İnsanın fikri neyse zikri de odur” dedirtti.