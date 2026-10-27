  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tayyar: Fon krizinde ödeme süreci kısa sürede tamamlanır! Şimdi sıra siyasal tahribatı giderecek tedbirlerde Eli kanlı cani Ben-Gvir insanlık dışı zulmü böyle savundu! ‘Hepsini ellerinden aldığım için gurur duyuyorum’ Yunan tarihçiden Atina’ya uyarı: Türkiye’nin gücünü kabul edin! Bir krizde kimse bize yardıma gelmeyecek Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası Otobüste bir anda ortalık karıştı! Yolculara biber gazı sıkıp kaçtı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler geldi! Beştepe’de kritik zirve 10 yıl önceki sır ölüm yargıda! Denizolgun’un doktoru ilk kez hakim karşısında TBMM’de kritik toplantı başladı! Mekke İttifakı için gözler Komisyon’da İsrail’de oylama sürüyor, Netanyahu her an gidebilir: Terör devleti yeni elebaşını arıyor! Uyuşturucu davası: Sadettin Saran adliyede
Gündem ADD'ye göre tasarım hatasıymış! 'Otelci' skandalına güldüren savunma
Gündem

ADD'ye göre tasarım hatasıymış! 'Otelci' skandalına güldüren savunma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ADD'ye göre tasarım hatasıymış! 'Otelci' skandalına güldüren savunma

Akit'in dün haberleştirdiği "K. Otelci" skandalıyla ilgili açıklama yapan Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği şube başkanı Mustafa Kemal Yücel'in savunması güldürdü.

Akit'in dün haberleştirdiği "K. Otelci" skandalında ilginç bir gelişme yaşandı.

Skandal hakkında açıklama yapan Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği şube başkanı Mustafa Kemal Yücel, imzanın tasarım hatasından kaynaklandığını iddia etti.

Sosyal medya platformu Facebook'tan açıklama yapan Yücel, afişi hazırlarken katmanların üst üste geldiğini ve bu yüzden Atatürk imzasının "K. Otelci" olarak basıldığını iddia etti.

 

 

 

Savunması "pes" dedirtti

Diğer siyah renklerde hata yokken, Yücel'in sadece Atatürk imzasındaki hatanın Grafik tasarımdan kaynaklandığını iddia etmesi pes dedirtti.

Yücelin açıklaması inandırıcı bulunmazken kamuoyundan "Sayın savcılar, 5816 sayılı yasayı işletmeyecek misiniz" sorusu geldi.

Akit'in "Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı" başlıklı haberi şöyle:

ADD Genel Merkezi’nde 27 Ekim’de gerçekleşecek “Kadın ve Cumhuriyet” konulu konfransın afişinde yapılan skandal hata, her fırsatta Mustafa Kemal ismini mütedeyyin kesimin üzerinde Demoklesin Kılıcı gibi kullanan laikçi yobazların ne kadar samimi (!) “Atatürkçü” olduklarını tescillemiş oldu.

KAUÇUK KAFAYA CEZA VEREN YARGI GÖREVE!

Öte yandan, Akit’in 3 gün önce “Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar” başlığıyla duyurduğu ve bir boks malzemesi olan siyah renkteki kauçuk kafayı içerisinde “Mustafa Kemal” ismi geçmeden paylaşan Gazeteci Hasret Yıldırım’ı 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında 1,3 yıl hapse mahkum eden yargının, YP-ADD eliyle gerçekleşen “K. Otelci” skandalına ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

 

CHP-YP’Lİ OTECİLER HALA HAFIZLARDA

CHP-YP zihniyetinin bu son skandalı, son dönemde sürekli otel odalarında basılan, gayri ahlaki ilişkileriyle gündeme gelen laikçi isimleri akıllara getirdi. Afişte ‘otelci’ ifadesinin kullanılması “İnsanın fikri neyse zikri de odur” dedirtti.

Atatürk ve İnönü partili cumhurbaşkanı değil miydi?
Atatürk ve İnönü partili cumhurbaşkanı değil miydi?

Gündem

Atatürk ve İnönü partili cumhurbaşkanı değil miydi?

Türkiye’de kazanıp Yunan adalarında yiyenler buna ne diyecek? Rum kesiminde ‘Kemal Atatürk’ kararı
Türkiye’de kazanıp Yunan adalarında yiyenler buna ne diyecek? Rum kesiminde ‘Kemal Atatürk’ kararı

Dünya

Türkiye’de kazanıp Yunan adalarında yiyenler buna ne diyecek? Rum kesiminde ‘Kemal Atatürk’ kararı

Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar
Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar

Gündem

Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar

‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar
‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar

Gündem

‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları
İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Gündem

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı

Gündem

Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23