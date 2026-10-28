Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLELER Bakanlığın yayımladığı listelerde en dikkat çeken başlıklardan biri de et ve et ürünlerinde yapılan hileler oluyor. Sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilmesi, gıda güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
İŞTE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUKLAR!
KARTAL ET VE MAMÜLLERİ
BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI
ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ
AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ
ERDİNÇ KASABI
ÖNDER SÜTÜVEN-SÜTÜVEN SUCUKLARI
YILDIRIM GIDA
ERTAŞ MARKET
BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER
ALTINIŞIK KASAP
ÖRKE KASAP-AHMET ÖRKE
BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/ derleyen: haber7
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