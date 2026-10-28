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Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

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Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

#1
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLELER Bakanlığın yayımladığı listelerde en dikkat çeken başlıklardan biri de et ve et ürünlerinde yapılan hileler oluyor. Sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilmesi, gıda güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

#2
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

İŞTE AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUKLAR!

#3
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

KARTAL ET VE MAMÜLLERİ

#4
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI

#5
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ

#6
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ

#7
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ERDİNÇ KASABI

#8
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ÖNDER SÜTÜVEN-SÜTÜVEN SUCUKLARI

#9
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

YILDIRIM GIDA

#10
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ERTAŞ MARKET

#11
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER

#12
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ALTINIŞIK KASAP

#13
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

ÖRKE KASAP-AHMET ÖRKE

#14
Foto - Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar!

BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/ derleyen: haber7

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Yorumlar

ibrahim

Şimdi, ürünlerinde domuz eti tespiti yapılan firmaya yönelik yaptırımları kim yapacak. Firmanın HELAL sertifikası var. Bu sertifikanın iptali yapılmalı.
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