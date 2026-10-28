1.Lig'de 138 TL'ye maç keyfi
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TFF 1. Lig’de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları duyuruldu.
Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Muğlaspor karşılaşması öncesi bilet fiyatları açıklandı. Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00’de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
"Güney Alt: 138 TL, Kuzey Alt: 138 TL, Doğu Üst: 238 TL, Doğu Alt: 238 TL, Batı Alt: 238 TL, Batı Balkon: 238 TL, Misafir Tribünü: 175 TL."