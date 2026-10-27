Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Siyonist propagandasını TRT ve AA ters yüz etti

Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM himayelerinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreni, TBMM Tören Salonu'nda yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projeler değerlendirildi, farklı kategorilerdeki 7 ödül sahiplerini buldu.

ÖDÜL KAZANANLAR

"Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"ne, "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı" haberiyle Fokus Plus'tan Sare Aydın layık görüldü.

"TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" başlıklı haberiyle TRT Haber'den Ayşe Şimşek, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü "Gazze'nin Beyaz Önlüklü Direnişçisi" başlıklı haberiyle GZT'den Zeynep Rana Çetin aldı.

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Sessiz işgal Chabad" haberiyle Habertürk Televizyonu'ndan Behesti Abdullah Tekin ve Mertcan Öztürk, "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "4 Taksitle Tetikçi" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, "Parlamento Özel Ödülü"nü Sabah Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz, "Yılın Haberi Ödülünü" ise "Mattia Ahmet Minguzzi" haberiyle Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık kazandı.

Aydın'a ödülünü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şimşek'e ödülünü İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çetin'e ödülünü HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Öztürk'e ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çiğdem Yılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Ekeyılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Yapık'a ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

SOYKIRIMI DÜNYAYA DUYURDULAR

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insanlık dramının ve siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırımın dünyaya duyurulmasında TRT ve AA'nın yürüttüğü çalışmaların önemine dikkati çekti.

Gazetecilik mesleği için vazgeçilmez olan temel hususlardan birisinin, gerçeğin ve hakikatin peşinde koşmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Gerçeğin, hakikatin peşinde koşmadan habercilik de gazetecilik de yapılamaz" diye konuştu.

Son yıllarda özellikle Gazze'deki insanlık dramlarının, siyonist rejimin soykırımının dünyaya duyurulmasında TRT ve AA'nın ortaya koyduğu çalışmalara dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin iki ana habercilik unsuru olan TRT'nin ve Anadolu Ajansının büyük gayretleriyle hakikati gerçekten ortaya çıkarma çalışmaları, küresel ölçekte herhalde kabili kıyas olmayan fevkalade güçlü siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etmiştir" şeklinde konuştu.

AA VE TRT’NİN TESPİTLERİ MAHKEMEDE DELİL OLDU

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşeri anlamda söylüyorum ama bizatihi hakkın, haklı olmanın vermiş olduğu güç ise her şeyin üstündedir. Eskilerin çok sık tekrarladığı bir söz: 'Hak en üstündür. Asla hak olana, haklı olana kimse üstün gelemez.' Dolayısıyla Filistin'de haberci kardeşlerimizin, dostlarımızın canları pahasına ortaya koydukları, hakkı tutup kaldırma faaliyetleri de İsrail'in küresel ölçekteki siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir etmiş, onun örtmeye çalıştığı gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Bundan dolayı da dünyada Filistin davasına destek veren bütün Filistinli gazetecileri ve bütün Filistin dostu gazetecileri tebrik ediyorum, şehitlere Cenabıallah'tan rahmet diliyorum."

İsrail'de Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması sürecinde sunulan delillerin önemli bir kısmının, AA ve TRT tarafından tespit edilen deliller olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, fevkalade önemlidir. Hakkın, hakikatin ortaya çıkarılması için bu çabayı da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Anadolu Ajansı ve TRT ile Türkiye'nin kamu yayıncılığı başta olmak üzere Türk medyasının tamamında bu gücü inşallah en güzel şekilde kullanacağız ve her zaman hakkın, hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Türkiye'nin büyük hedefleri bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye formülüyle ifade ettiğimiz şey sadece tek bir kurumun, sadece tek bir alanın çok güçlü olmasıyla ifade edilemez, gerçekleştirilemez" diye konuştu.

Sadece bir alanda güçlü olmanın "güçlü, büyük Türkiye" idealinin oluşması için yeterli olmayacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Ekonomisiyle, sanayisiyle, ordusuyla, savunma sanayisiyle, demokrasisiyle, Meclis'iyle her alanda güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Hiç şüphesiz bunun başında gelen alanlardan birisi de medyanın güçlü olduğu bir Türkiye olmaktır. Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından birisi de güçlü bir Türk medyasına sahip olmak, Türkiye'nin medyasının bütün kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla, kamu medyacılığıyla ve özel sektör medyacılığıyla güçlü olması için gayret sarf etmektir. Bu çerçevede medyamızda bu niyetle hareket eden herkesi takdirle ifade ediyoruz. Özellikle kamu yayıncılığı yapan Anadolu Ajansının bu sürede ortaya koymuş olduğu performansı da takdirle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."