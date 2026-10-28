Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Artvin Şavşat’ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yaptıklarını belirtti. Rutav Gölü’nün sonbaharda farklı renkler ve yansımalar sunduğunu ifade eden Köroğlu, "Şavşat’ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diye konuştu.