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Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Rutav Gölü, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların yansımalarıyla adeta kartpostala dönüştü.

#1
Foto - Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Doğal güzellikleri, ahşap mimarisi, milli parkları ve kendine özgü kültürüyle dikkati çeken Şavşat, sonbaharda farklı renklere bürünen gölleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında bulunan Rutav Gölü, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Sonbaharın bütün renkleri göle yansıdı! Şavşat’ta görsel şölen

Artvin Şavşat’ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yaptıklarını belirtti. Rutav Gölü’nün sonbaharda farklı renkler ve yansımalar sunduğunu ifade eden Köroğlu, "Şavşat’ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diye konuştu.

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