SPK o şirketi tasfiye etti

Sermaye Piyasası Kurulu, 27 Ekim 2026 tarihli bülteninde piyasa dolandırıcılığına karşı alınan yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Kurul, usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen çok sayıda kişi ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunurken, bir aracı kurumun da tasfiye edilmesini kararlaştırdı.

TERA YATIRIM İÇİN TASFİYE KARARI ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı bültende en dikkat çeken adımlardan biri Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yönelik oldu. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine karar verdi. Alınan kararda, yatırımcıların tazmin edileceği ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine başlandığı bildirildi.

ÜÇ HİSSEDEKİ İŞLEMLERE SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAĞI

Kurul, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen incelemeleri tamamladı. Söz konusu hisselerde 6362 sayılı Kanun'un 107/1 maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğini tespit eden SPK, onlarca kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

Hakkında suç duyurusu yapılan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için gerekli şartları açıklayan Kurul, "Elde edilen veya elde edilmesine sebep olunan menfaatin iki katı miktarı paranın Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tahsilat hesabına ödenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Ödenecek tutarın beş yüz bin Türk Lirasından az olamayacağı da kararda yer aldı.

Ayrıca, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemeleri kapsamında, söz konusu hisselerdeki işlemlerde sorumluluğu bulunan kişilere ve Aura Portföy Yönetimi AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye borsalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

LİSANSLAR İPTAL EDİLDİ VE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İşlem yasağı getirilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan şahısların sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisansları, işlem yasağı süresi boyunca iptal edildi.

Öte yandan, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü belirlenen internet sitelerine karşı da harekete geçildi. Kurul, globalalnusyatirim uzantılı web siteleri ile bu platformlara ait mobil uygulamalara erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.