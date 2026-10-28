  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri neden görülüyor? Uzman isim açıkladı İşte en çok at eti tüketen ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırtmadı! Sürücülerin korkulu rüyası! Bu yollarda hatanın telafisi yok WOLAS, Cammu Keşmir raporunu açıkladı: Hint yetkililer hakkında hukuki süreç başlatılıyor Toprağa dikildiği an verimi ikiye katlıyor! Kur’an’da “bereket bitkisi” diye geçen mucizevi bitki tarlaları ihya etti Emekli ve asgari ücretli zammı için masadaki formül deşifre oldu! “Erdoğan söylerse yapar” diyen isim milyonlara müjdeyi verdi Göçerlerin zorlu kış yolculuğu başladı! Evleri eşeklerin sırtında, yolları 20 gün sürüyor Bakanlık skandalı ortaya çıkardı: İşte içinden domuz eti tespit edilen sucuklar! Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları’nın zirvesinde yer alan bin 500 metrekarelik deval bayrak, yapılan boyama çalışmasıyla yeniden yenilenerek ihtişamlı görünümüne kavuştu.

#1
Foto - Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentteki çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde Amanosların zirvesindeki deval bayrak için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, zirvedeki bin 500 metrekarelik al bayrak için bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi.

#3
Foto - Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Amanosların zirvesinde Türk milletinin bağımsızlığını, millî birlik ile beraberliğini temsil eden deval bayrak yenilendi.

#4
Foto - Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi

HBB yetkilileri; Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Dünya

Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen Amerika Birleşik Devl..
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!
Gündem

Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu hukukçu Korkut Kanadoğlu’nun İstanbul Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşması tepki..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Altının kilogram fiyatı açıklandı
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı açıklandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda düşüş kaydederek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23