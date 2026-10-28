Amanosların zirvesindeki dev Türk bayrağı yenilendi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları’nın zirvesinde yer alan bin 500 metrekarelik deval bayrak, yapılan boyama çalışmasıyla yeniden yenilenerek ihtişamlı görünümüne kavuştu.
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları’nın zirvesinde yer alan bin 500 metrekarelik deval bayrak, yapılan boyama çalışmasıyla yeniden yenilenerek ihtişamlı görünümüne kavuştu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentteki çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde Amanosların zirvesindeki deval bayrak için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, zirvedeki bin 500 metrekarelik al bayrak için bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi.
Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Amanosların zirvesinde Türk milletinin bağımsızlığını, millî birlik ile beraberliğini temsil eden deval bayrak yenilendi.
HBB yetkilileri; Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.
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