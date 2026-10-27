Ersan Ergür, Yunanistan’ın ‘Türkiye’ye saldırı planı'nı analiz etti: Ham hayaller peşinde koşmuşlar!

YESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ergür'ün, Yunan Ta Nea gazetesi'nin haberine karşı açıklaması şöyle:

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, 27 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'ye yönelik dört aşamalı bir "önleyici saldırı" senaryosu yayımladı.

Haberde, olası bir Türk-Yunan krizinde Yunanistan'ın ilk 24 saat içerisinde Türkiye'nin askerî kapasitesini etkisiz hâle getirerek müzakere masasına üstün konumda oturabileceği ileri sürülüyor.

Senaryonun dört aşaması şöyle:

1. Aşama – Saldırı Gerekçesi Oluşturulması: Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askerî hareketliliği yaklaşan bir saldırının işareti olarak değerlendirilecek ve Yunanistan önleyici saldırı kararı alacak.

2. Aşama – Türk Savunmasının Etkisizleştirilmesi: Elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme altyapısı baskılanacak. Rafale ve F-16 uçaklarıyla Türk hava üsleri, füze sistemleriyle çıkarma unsurları hedef alınacak.

3. Aşama – Türk Karşı Saldırısının Engellenmesi: Türkiye'nin muhtemel misillemeleri, Patriot hava savunma sistemleri ve Belharra fırkateynlerinin radarlarıyla oluşturulacak savunma kalkanıyla karşılanacak.

4. Aşama – 24 Saatte Üstünlük ve Diplomasi: Türkiye'nin hava ve deniz gücünün büyük ölçüde etkisizleştirildiği varsayılarak ABD, NATO ve AB'nin müdahalesiyle ateşkes sağlanacak. Yunanistan müzakerelere askerî üstünlükle katılacak.

PEKİ BU HAYAL GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ?

Bir gazete senaryosu, askerî bir karar değildir.

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi 27 Eylül 2026 tarihinde yayınladığı bir haberinde, Ege'de muhtemel bir krizin Türkiye'ye yönelik "önleyici saldırı" ile karşılanabileceğini öne süren dört aşamalı bir senaryoya yer vermiş. Türkiye'de konuşlu radarların ve hava üslerinin baskı altına alınmasını, Türkiye'nin karşı koyma yeteneğinin sınırlandırılmasını ve kısa sürede diplomatik sonuç alınmasına yönelik varsayımlar içeren bu haber her ne kadar Yunanistanlı yetkililerce doğrulanmamış olsa da bir hayalin yansımasını göstermektedir (Ta Nea, 2026). Bizde bu anlamda kamuoyunun aydınlatılması noktasında askerî-stratejik gerçekçilik açısından bir değerlendirme yapmayı uygun bulduk.

RADAR AĞI VE KATMANLI HAVA SAVUNMASI

Türkiye'nin radar teknolojisi anlamında elde ettiği üstünlük, tek bir sistemle değil, yerli teknoloji üretimi ve farklı görevlerdeki sistemleri birlikte kullanabilme kapasitesine dayanmaktadır. ASELSAN'ın 2025 Faaliyet Raporu, ALP 300-G erken ihbar radarının 2024'te envantere girerek kullanıma alındığını; ALP 100-G sistemlerinin kabul ve teslimatlarının sürdüğünü, ALP 500-G geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ifade etmektedir (ASELSAN, 2026). Bu gelişmeler, erken ihbar ağının yenilenmesine ve hava savunma sistemlerinin sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Radarların tamamının kısa süreli elektronik taarruzla etkisiz bırakılabileceği varsayımı, çoklu algılama, hareketlilik, yedeklilik ve komuta-kontrol sistemlerinin bütenlişik kullanımı dikkate alındığında bu unsurların yeterince hesaba katılmadığını ortaya koymaktadır.

Çelik Kubbe mimarisi de benzer biçimde tek bir füze sisteminden ibaret değildir. KORKUT ve HİSAR ailesinden SİPER'e uzanan farklı irtifa ve menzil katmanlarının radarlar ve komuta-kontrol yapılarıyla entegrasyonu amaçlanmaktadır. 2025'te 47 unsurun teslim edilmesi, SİPER batarya kabulleri ve HİSAR-O teslimatlarının sürmesi bu yaklaşımın somut örneklerindendir (Anadolu Ajansı, 2025). Bununla birlikte bütün ülkeyi eksiksiz koruyan, hiçbir tehdidin aşamayacağı bir "mutlak kalkan"dan söz etmek doğru değildir. Ancak Türkiye'nin caydırıcı üstünlüğü; saldırganın kayıplarını ve maliyetini yükselten çok katmanlı savunma sistemlerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

ELEKTRONİK HARP VE HAREKATIN BELİRSİZLİĞİ

Günümüzde hava harekâtlarının başarısı, yalnızca savaş uçaklarının ve silahların sayısına bağlı değildir. Radar sistemlerinin etkinliğine, güvenli haberleşmeye, doğru bilgiye hızlı ulaşılmasına ve zamanında karar verilmesine de bağlıdır. Türkiye, 2024–2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ile siber saldırılara karşı hazırlıklı olmayı, tehditleri önceden belirlemeyi ve yerli teknolojilerle savunma gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve kurumlar bünyesinde oluşturulan siber güvenlik ekipleri de bu savunma yapısının önemli parçasıdır (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024; SSB, 2024). Türkiye'nin sahip olduğu bu teknoloji ve kurumsal yapı, muhtemel saldırılara karşı savunma gücünü ve caydırıcılığını artıran önemli bir üstünlüktür. Bununla birlikte, elbette hiçbir ülkenin siber savunması tamamen aşılmaz değildir. Türkiye'nin asıl gücü, gelişen millî teknolojileri, kurumsal hazırlığı ve tehditlere hızlı karşılık verebilme kapasitesini birlikte kullanabilme özelliğidir.

ASKERİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR

Özellikle bir savaşın "24 saat içinde sonuçlandırılabileceği" iddiası, askerî gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Çünkü savaşın sonucunu yalnızca ilk saldırının gücü değil; orduların hazırlık seviyesi, birliklerin farklı bölgelerde konuşlanması, savunma sistemlerinin etkinliği, zarar gören askerî imkânların yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi ve karşılık verme kapasitesi belirlemektedir. Türkiye'nin sahip olduğu geniş coğrafya, güçlü askerî teşkilatı, farklı alanlarda görev yapabilen kara, hava ve deniz kuvvetleri ile gelişmiş yerli savunma sanayii birlikte değerlendirildiğinde, sınırlı bir saldırıyla Türkiye'nin savunma gücünün kısa sürede etkisiz hâle getirilebileceğini varsaymak gerçekçi değildir. Ayrıca Türkiye'nin böyle bir saldırı karşısında siyasi ve askerî iradesinden vazgeçeceğini düşünmek de sağlam bir stratejik değerlendirmeye dayanmamaktadır. Askerî açıdan önemli olan, ilk saldırıyı gerçekleştirmekten çok, karşı tarafın savunma ve karşılık verme kapasitesini doğru değerlendirmektir. Bu nedenle 24 saat içerisinde kesin sonuç alınabileceği yönündeki senaryolar, savaşın karmaşık yapısını ve Türkiye'nin savunma kapasitesini yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir.

YUNANİSTAN İÇİN EN AKILCI SEÇENEK!

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi olması, iki ülke arasında yaşanabilecek askerî bir çatışmanın yalnızca tarafları değil, bölgesel güvenliği ve ittifak ilişkilerini de olumsuz etkileyeceği anlamına gelmektedir. NATO'nun 2025 yılı hava ve füze savunma politikası; tehditlerin erken tespitini, güçlü savunma sistemlerini, müttefikler arasındaki iş birliğini ve caydırıcılığı ön plana çıkarmaktadır (NATO, 2025). Bu nedenle Yunanistan açısından akılcı yaklaşım, Türkiye'ye yönelik saldırı senaryoları geliştirmek yerine karşılıklı güveni artırmak, askerî iletişim kanallarını açık tutmak ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasi yoluyla çözmektir.

Türkiye'nin vatandaşlarına ve müttefiklerine vereceği en güçlü güvence, herhangi bir savaşı kolaylıkla kazanacağı iddiası değil; gelişmiş radar sistemleri, yerli ve millî hava savunma teknolojileri, siber güvenlik kapasitesi, güçlü ordusu ve gerektiğinde kendisini savunabilecek kararlı devlet iradesidir. Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimi, muhtemel tehditlere karşı hazırlıklı olmasını sağlarken bölgesel barışın korunmasına da katkı sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki gerçek caydırıcılık, savaşmak zorunda kalmadan karşı tarafı saldırı düşüncesinden uzak tutabilmektir. Ege'de kalıcı barışın yolu da karşılıklı tehditlerden değil, iyi komşuluk ilişkilerinden, güven ve diyalogdan geçmektedir.