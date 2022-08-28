Merakla beklenen YÖKDİL, 28 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından ise 'YÖKDİL zor mu kolay mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

YÖKDİL kolay mıydı zor muydu? YÖKDİL soruları 2022

YÖKDİL 28 Ağustos'ta yapıldı. Sınav sonuçları 16 Eylül 2022'de ilan edilecek. Adaylar ise soruların zor mu kolay mı olduğu yönünde değerlendirmeleri merak ediyor. Sınava girenlerin bir kısmı soruların çok kolay olduğunu kimi ise son derece zor bir sınav gerçekleştiğini ifade ediyor.