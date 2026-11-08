Büyük gizem çözüldü: 80 yıl sonra evinde döndü!
2. Dünya Savaşında görevalırken Burma'da kaybolan ve 80 yıl haber alınamayan ABD'li asker Joseph Gala'nın cesedi sonunda bulundu.
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2. Dünya Savaşında görevalırken Burma'da kaybolan ve 80 yıl haber alınamayan ABD'li asker Joseph Gala'nın cesedi sonunda bulundu.
ABD ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1944 yılında 21 yaşındayken Burma Cephesine gönderilen ve sonrasında bir daha haber alınamayan Er Joseph Gala'nın cesedinin 10 Eylül 2025 tarihinde tespit edildiğini duyurdu.
Yayınlanan rapora göre; Gala, "Merrill'in Akıncıları" olarak da bilinen 5307. Karma Birliğin (Geçici) 2. Taburunun E Bölüğüne atanmıştı. Gala, Mayıs 1944'te 5307. birliğin orijinal grubunu (Eski Galahad) takviye etmek üzere gönderilen Yeni Galahad yedeklerinin bir parçası olarak birliğe katıldı.
BURMA'DA KAYBOLDU Burma'daki Myitkyina'da yeni ele geçirilen havaalanına vardıktan sonra, Gala'nın taburu 16 Haziran'da Mankrin köyünden güneye doğru ilerleyerek Myitkyina'nın kuzeyindeki ağır tahkim edilmiş Japon mevzilerine karşı harekete geçti. Ölümünün kesin koşulları kaydedilmemiş olsa da, ABD Savaş Bakanlığı 14 Temmuz 1944'te Gala'yı "Savaşta Ölmüş" ilan etti.
2018 yılına gelindiğinde ABD Savunma Bakanlığı, kimliği tespit edilemeyen askerler için bir çalışma başlattı. Kalıntılar tekrar incelenmeye başlandı. Kapsamlı diş ve genetik incelemeler yapılarak Gala'nın kimliği tespit edilebildi.
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