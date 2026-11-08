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Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebi altına destek verdi. Haftayı yüzde 5 yükselişle tamamlayan ons altın, üç haftalık düşüş serisini geride bıraktı.

#1
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebinin desteğiyle haftayı yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolardan tamamladı. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verileri ise hafta ortasındaki kazançların bir bölümünün geri verilmesine yol açtı

#2
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselirken perşembe günü 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

#3
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

Değerli metallerde seçim sonuçlarının ardından değişen yatırımcı beklentileri, tahvil faizlerinin seyri ve ABD'de açıklanan istihdam verileri belirleyici oldu.

#4
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

Hafta ortasında doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini azaltarak alımları destekledi. Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselirken perşembe günü 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

#5
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

TALEPTE TOPARLANMA: Fiziki piyasada da önceki haftalardaki fiyat düşüşlerinin ardından talepte toparlanma izlendi. Hindistan'da Diwali Festivali öncesinde perakende alımlar güçlenirken Çin'de mücevher talebinde düşük seviyelerden toparlanma işaretleri görüldü. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi arttı. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yükselirken işsizlik oranı yüzde 4,1 oldu.

#6
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

FED'İN ARALIKTA FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR: İstihdam verisinin ardından Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimaline ilişkin fiyatlamalar güçlendi. Dolar ve tahvil faizlerindeki gün içi yükseliş, altının hafta ortasında elde ettiği kazançların bir bölümünü geri vermesine yol açtı. Dolar endeksi, hafta içindeki dalgalanmaların ardından haftayı yüzde 0,4 yükselişle 102,3 seviyesinde tamamladı. Böylece altın, doların haftalık bazda güçlenmesine karşın tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebinin desteğiyle yükseldi.

#7
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

DEĞERLİ METALLERDE EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ PLATİNDE YAŞANDI: Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolardan tamamlayarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Değerli metaller grubunda en güçlü haftalık yükseliş ise platinde görüldü.

#8
Foto - Piyasada dikkat çeken yükseliş! Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar platinde yüzde 7,1, gümüşte yüzde 5,8, altında yüzde 5 ve paladyumda yüzde 4,7 arttı.

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