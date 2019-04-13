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Seçim 2019 Sayfası

YÖK görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖK tarafından düzenlenen 23 Mart’ta yayılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren Adaylar, sınav sonuçları ve ayrıntılı bilgiye YÖK’ün internet sitesinden ulaşabilecek. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) “2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı” sonuçları açıklandı. İşte, sonuç sorgulama sayfası…

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:26
YÖK görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖK tarafından düzenlenen 23 Mart’ta yayılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren Adaylar, sınav sonuçları ve ayrıntılı bilgiye YÖK’ün internet sitesinden ulaşabilecek. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) “2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı” sonuçları açıklandı. İşte, sonuç sorgulama sayfası…

YÖK tarafından açıklanan sınav sonuçlarının yanı sıra beraberinde geçersiz sorular, geçersiz soru dağılımı ve seçenek değişiklikleri de yayınlandı. YÖK sınavı geçersiz sorular, geçersiz soru dağılımı ve seçenek değişikliklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.  2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru yayınladı. ​Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli için düzenlenen 2019 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Sonuçları belli olmuştur.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:26
  1. YÖK görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı
  2. yök sınav sonuçları

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