Yok daha neler Güven Yalçın

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın ile görüşme yapıldı. Kartal'ın 10 milyon TL teklif ettiği Yalçın, 16.5 milyon TL istedi.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş yönetimi yeni sezon takviyeleri için şimdiden hazırlıklarını başladı. Yönetim iç transferde atağa geçti ve Güven Yalçın'la masaya oturdu.

En az 1 milyon Euro istiyor

Fotomaç'ın haberine göre sportif direktör Ceyhun Kazancı, sözleşmesini uzatmak istediği 23 yaşındaki genç forvete senelik 10 milyon TL'lik bir teklif sundu. Ancak genç oyuncunun menajeri Ersin Akkan, en azından 1 milyon Euro (16.5 milyon TL) olmasını istedi.

Çebi teklife olumlu bakmıyor

Başkan Çebi'nin bu teklife olumlu bakmadığı ifade edilirken; gelecek sezon bir santrfor alacak olan Beşiktaş, Batshuayi'nin sözleşmesini de uygun şartlarda yenilemeyi düşünüyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde Güven, Beşiktaş için üçüncü forvet durumunda kalıyor.

91 maçta 25 gole katkı sundu

Beşiktaş formasıyla 91 maçta görev alan Güven Yalçın, 18 gol ile 7 de asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lecce'de kiralık olarak geçiren Güven, Lecce'de 11 maçta oynadı fakat gol ve asist katkısı yapamadı.