Yok böyle sevgi! Engelli gencin Erdoğan için akıttığı gözyaşları duygulandırdı
Sosyal medyada engelli bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlerken duygulanarak gözyaşı döktüğü anlara ilişkin görüntüler gündem oldu.
Sosyal medyada Down Sendromlu bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan için gözyaşı döktüğü anlar izleyenleri duygulandırdı.
Videoda gencin bir yandan ağlayıp bir yandan seçim temennisini aktardığı sözleri yer aldı.
Down Sendromlu genç, "Ne olur kazan. Seni çok seviyorum. Allah büyük." dedi.
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