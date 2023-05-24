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Sosyal Medya Yok böyle sevgi! Engelli gencin Erdoğan için akıttığı gözyaşları duygulandırdı
Sosyal Medya

Yok böyle sevgi! Engelli gencin Erdoğan için akıttığı gözyaşları duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 21:21:00 - 2023-05-24 21:31:14

Sosyal medyada engelli bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlerken duygulanarak gözyaşı döktüğü anlara ilişkin görüntüler gündem oldu.

Sosyal medyada Down Sendromlu bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan için gözyaşı döktüğü anlar izleyenleri duygulandırdı.

Videoda gencin bir yandan ağlayıp bir yandan seçim temennisini aktardığı sözleri yer aldı.

Down Sendromlu genç, "Ne olur kazan. Seni çok seviyorum. Allah büyük." dedi.

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