350 milyon liralık sahte parfüm yapmışlar! Operasyonun detayları belli oldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek piyasaya sürecekleri bilgisi alındı, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte parfümleri, Bayrampaşa ilçesinde bulunan (2) adreste üreterek satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda; piyasa değeri (350.000.000) TL olan dünyaca ünlü markalara ait (120.115) adet sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan (11.680) litre etil alkol, (489.450) adet üretim ve ambalaj malzemesi, (56.864) adet boş parfüm şişesi, (9.664) adet boş parfüm kutusu, (550) litre parfüm esansı, (1) adet dolum makinesi, (1) adet hava kompresör makinesi, (2) adet parfüm kapaklama makinesi, (1) adet parfüm jelatinleme makinesi ve (1) adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi.

Olayda (2) şüpheli şahıs yakalandı, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komutanlığımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.