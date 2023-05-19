Yok böyle para! Suudi Arabistan’dan Messi’ye olay teklif

Lionel Messi’yi renklerine bağlamak isteyen Al-Hilal gözünü kararttı. Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin, Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamamasının ardından takımdan ayrılacağı kesinleşti.

Geçtiğimiz haftalarda kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi kadro dışı bırakılmıştı. Ardından özür dileyen yıldız tekrardan affedilip kadroya dahil edildi.

Futbol dünyasında geleceği en çok konuşulan isim olan Arjantin kaptanının ismi, dünya çapında birçok takım ile anılıyor. Dünya yıldızına daha önceden Al-Hilal 400 milyon Euro’luk bir teklif yapmıştı. Daily Express'in haberine göre; Arabistan ekibi bu teklifi 100 milyon Euro daha artırarak Messi'ye 500 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı bildirildi.

"Sezon sonunda karar vereceğiz"

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'nin Al-Hilal ile yeni sözleşme için el sıkıştığı ileri sürülmüş, bu iddiaları futbolcunun babası Jorge Messi yalanlamış ve gelecek sezon için herhangi bir takımla anlaşmadıklarını belirtmişti. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Odatv

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