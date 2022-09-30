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Gündem Yok böyle para! Akrep zehrinin fiyatı dudak uçuklattı
Gündem

Yok böyle para! Akrep zehrinin fiyatı dudak uçuklattı

Tehlikeli olması nedeniyle üretimin zorluğundan dolayı bir o kadar pahalı olan akrep zehrinin ülkemizdeki fiyatı 10 milyon dolar olarak biliniyor. Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığı bilinen akrep zehri, İlaç sektöründen savunma sanayisine birçok alanda kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 08:03:00 -
Yok böyle para! Akrep zehrinin fiyatı dudak uçuklattı

"Akrep zehri kaç TL?" sorusu, özellikle ülkemizde artan akrep yetiştiriciliği ile birlikte, vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yerini aldı.

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapılıyor.

Akrep zehri kaç TL?

Tehlikeli olması nedeniyle üretimin zorluğundan dolayı bir o kadar pahalı olan akrep zehrinin ülkemizdeki fiyatı 10 milyon dolar olarak biliniyor.

Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığı bilinen akrep zehri, İlaç sektöründen savunma sanayisine birçok alanda kullanılıyor.

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