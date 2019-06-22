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Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı

Bir adam, derede boğulan çocuğu önce sırtına alarak ciğerlerindeki suyu boşalttı, ardından kalp masajı yaparak hayata dönmesine vesile oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:55

 yeniakit.com.tr  Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde; bir adam, derede boğulan çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarfediyor. Dereden çıkardığı çocuğu, ciğerlerindeki su boşalsın diye sırtına alıp baş aşağı gezdiren adam, bir süre koştuktan sonra hareketsiz duran çocuğu yere yatırıp kalp masajı yapıyor.

Çevredekilerin de yardım etmek için sefer olduğu küçük, defalarca yapılan masajın ardından gözlerini açarak ağlamaya başlıyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
  1. boğulma
  2. müdahale
  3. kalp masajı

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  • TcVatanseverTcVatansever1 sa önce
    Çocuğun kalbi yerdeyken atıyor, bilinci de gelmiş, ama kalp masajı devam ediyor...şanslı çocukmuş kalbi atana kalp masajı kalbi durdurur...

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