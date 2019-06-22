Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı

yeniakit.com.tr Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde; bir adam, derede boğulan çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarfediyor. Dereden çıkardığı çocuğu, ciğerlerindeki su boşalsın diye sırtına alıp baş aşağı gezdiren adam, bir süre koştuktan sonra hareketsiz duran çocuğu yere yatırıp kalp masajı yapıyor.

Çevredekilerin de yardım etmek için sefer olduğu küçük, defalarca yapılan masajın ardından gözlerini açarak ağlamaya başlıyor.