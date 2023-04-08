Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Erzincan'da yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele dâhilinde kurulan fotokapana dağ keçisi boynuzuyla yansıyan avcıyı tespit etti. Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak avcının kimliğini tespit etti.

Kaçak avlanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı. Dağ keçileri, Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki yabani hayvanlar arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO