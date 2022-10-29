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Spor Yok böyle bir rakam! Tişörtün fiyatı şok etti...
Spor

Yok böyle bir rakam! Tişörtün fiyatı şok etti...

Michael Jordan'ın NBA kariyerindeki son maçta ısınmada giydiği tişört 900 bin dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 13:27:00 -
Yok böyle bir rakam! Tişörtün fiyatı şok etti...

Michael Jordan'ın NBA kariyerindeki son maçta ısınmada giydiği tişört 900 bin dolara satıldı.

NBA tarihinin efsanevi isimlerinden Michael Jordan'ın kariyerinin son maçında ısınmada giydiği tişört açık artımayla yeni sahibini buldu.

New York'ta bulunan müzayede evi Sotheby's'ten yapılan açıklamada, Jordan'ın Washington Wizards forması giydiği döneme ait ısınma tişörtünün özel bir satışla satıldığı belirtildi. Açıklamada, tişörtün 900 bin dolara satıldığı kaydedildi.

Oyuncu kartı 2.8 milyon dolara satılmıştı

Jordan'ın 1998 NBA finalleri ilk maçında giydiği forma, geçtiğimiz eylül ayından 10.1 milyon dolara satılmış ve satışın ardından forma, tarihin en pahalı formasını unvanını elde etmişti. Jordan'ın 1997-98 sezonundaki imzalı oyuncu kartı ise 2.8 milyon dolara satılmıştı.

NBA'e 1984'te adım adan Michael Jordan, 1984-1993 ve 1995-1998 yılları arasında Chicago Bulls formasını giymişti. 2001'de basketbola tekrar dönen Jordan, iki sezon Washington Wizards'ta oynamıştı.

Michael Jordan, efsaneleştiği Chicago Bulls'ta 6 şampiyonluk yaşadı.

 

 

 

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