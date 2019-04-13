0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza

Büyükçekmece’deki oy hırsızlığında her gün bir delil ortaya çıkıyor. Boş arazilere, inşaatlara, metruk binalara, hayvan barınaklarına seçmen yerleştirildiği ortaya çıkan ilçede, şimdi de bu kayıtların sahte imzalarla yapıldığı anlaşıldı. Savcılık soruşturma başlattı, imzaları Kriminal’e gönderdi. Rapor geldi: İmzalar sahte.

13 Nisan 2019 Cumartesi 06:44
Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza

İstanbul'daki yerel seçimlerin kaderini etkileyen usûlsüzlük ve sahtekârlıkların yapıldığı Büyükçekmece'de skandallar bitmek bilmiyor. Boş arazilere, inşaat halindeki ve metruk binalar ile hayvan barınaklarına seçmen yerleştirilirken sahte imzalar kullanıldığı belgelendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı tarafından sisteme giriş yapılan adres beyan formlarını inceleyen soruşturma savcılığı, farklı vatandaşlar adına tanzim edilen birçok imzanın birbirine benzediğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

Kriminalde incelendi sonuç: imzalar sahte

Savcılık, imzaların İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından incelenmesini talimatını verdi. Bu kapsamda kendi bilgileri dışında sahte imza ile form düzenlendiğini beyan eden 200'e yakın vatandaştan imza örnekleri alındı. Bu imzalar formlarda bulunan imzalarla tek tek karşılaştırıldı. Sonuç, sahteciliği bir kez daha ortaya koydu. Kriminolog raporunda "Mukayese edilen imzalar arasında kaligrafik ve grafolojik özellikler yönünden ilgi ve irtibat tespit edilememiştir" denildi. Rapor, savcılığın dosyasındaki önemli deliller arasındaki yerini aldı.

Bir yılda 21 bin seçmen kaydı girdi

19 Ocak'ta tutuklanan nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın adres beyan formlarında sahtecilik yaparak Büyükçekmece'ye binlerce sahte seçmen kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı. Belediyede zabıta iken ilçe nüfus müdürlüğüne memur olarak çalışmaya başlayan Samanlı'nın yaklaşık bir yılda 7 binin üzerindeki işlem yaptığı ve 21 bin seçmen kaydı girdiği belirlenmişti.

İşçilerini de taşımış

Büyükçekmece'deki seçmen taşıma yolsuzluğunun ucu doğrudan CHP'li Başkan Hasan Akgün ve akrabalarına dayandı. Hasan Akgün'ün, Florya semtinde kardeşleri Hüseyin, Ali Osman, Eyüp, Yusuf'la birlikte ortak olduğu akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin ikametlerini, Küçükçekmece'de oturmalarına rağmen Büyükçekmece'ye taşıdığı belirlendi. İki işçi kendi irade ve bilgileri dışında böyle bir taşıma gerçekleştirildiğini belirterek durumdan şikayetçi oldu.

50 kişilik transfer

İkinci usûlsüzlük, Hasan Akgün'ün yeğeni Arif Akgün'e ait Albatros Restorant Cafe'de yapıldı. Akgün'ün restoranda çalışan 9 işçinin ikametleri, bilgileri dışında Büyükçekmece'ye taşındı. Adlarına adres tanzim tutanakları, beyan formları tanzim edildi. Kayıtları da bizzat tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı yaptı. Akgün ailesinin üçüncü seçmen yolsuzluğu da bizzat belediyede yapıldı. Hasan Akgün'ün yeğeni İsmail Akgün'ün emri altında çalışan Emin K., 19 Ocak'ta verdiği ifadesinde, Fen İşleri'nde çalışan ve ikametleri Büyükçekmece dışında olan 50 işçinin ikametlerinin gizlice Büyükçekmece'ye transfer edildiğini söyledi.

Yeni Şafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 06:44
  1. İstanbul
  2. Büyükçekmece
  3. sahte imza
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata uyarı ve öneriler
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata..
    2. Siyonistler Batı Şeria’da Filistinli..
    3. Uşak'ta organize suç örgütü operasyonu!
    4. Ankara'da trafik kazası! 3 yaralı
    5. Cumhurbaşkanlığı, Küresel Grip Salgını..
    6. Uzman erbaşların sosyal tesis..
    7. Çocuklara 'Sağlık Karnesi' geliyor
    8. Cumhurbaşkanlığından "küresel grip..
    9. Didim’de 12’si çocuk 35 kaçak göçmen..
    10. Rektör Coşkun, üniversitede göreve..
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. ABD'nin Assange avının arkasındaki..
    13. Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor
    14. Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce..
    15. Bakan Albayrak 'G20 Aile Fotoğrafı'..
    16. ABD medyasından bomba iddia.....
    17. Beyaz Saray önünde bir kişi kendini..
    18. Köye giriş çıkışlar kapatıldı! İki kız..
    19. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
    20. Cumhurbaşkanlığından "küresel grip..
    21. Elektrik panosundan çıkan yangın..
    22. Danimarka'da tek Türkiye kökenli..
    23. FETÖ listesinde en üstte yer alan..
    24. "İspat etsinler istifa etmeyen..
    25. Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı..
    26. Kahramanmaraş’ta tartışma kanlı bitti
    27. Uşak’ta ki “Çökertme” operasyonunda 7..
    28. Lucescu'dan flaş Türkiye açıklaması: O..
    29. Sözde 'tarafsız' medyadan skandal..
    30. Cuma namazı sırasında cemaati tahrik..
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti