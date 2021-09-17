Yok böyle benzerlik!

Sinop’ta yaşayan üniversite öğrencisi Rafiq Rehimli, Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi görüyor. Benzerliğin halı sahalarda artıları olduğunu belirten Rehimli, "Arkadaşlar arasında halı saha yapıldığında genellikle çağrılıyorum. Aynı zamanda hava da atıyorlar, 'Bizim takımda ünlü futbolcu Fellaini var' diye" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan doğumlu Rafiq Rehimli, 5 yıldır Sinop’ta ikamet ediyor. Kamera önü oyunculuğu yapan Rafiq Rehimli, Sinop’ta 'Fellaini' olarak tanınıyor. Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi gören Rehimli görenleri şaşırtıyor.

Kendisinin başta haberdar olmadığı bu durum insanlardan gördüğü sürekli ilginin sonucu olarak gün yüzüne çıktı. Kendisini görenlerin 'Fellaini’ye benzetmesi' ve fotoğraf çektirmek istemeleri üzerine araştırma yapan Rehimli de bu durumu kabullendi. Durumdan memnun olan Rafiq Rehimli çevresi tarafından da destek görüyor.