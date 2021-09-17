  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yok böyle benzerlik!
Spor

Yok böyle benzerlik!

Sinop’ta yaşayan üniversite öğrencisi Rafiq Rehimli, Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi görüyor. Benzerliğin halı sahalarda artıları olduğunu belirten Rehimli, "Arkadaşlar arasında halı saha yapıldığında genellikle çağrılıyorum. Aynı zamanda hava da atıyorlar, 'Bizim takımda ünlü futbolcu Fellaini var' diye" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 13:58:00 -
Yok böyle benzerlik!

Sinop’ta yaşayan üniversite öğrencisi Rafiq Rehimli, Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi görüyor. Benzerliğin halı sahalarda artıları olduğunu belirten Rehimli, "Arkadaşlar arasında halı saha yapıldığında genellikle çağrılıyorum. Aynı zamanda hava da atıyorlar, 'Bizim takımda ünlü futbolcu Fellaini var' diye" dedi. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan doğumlu Rafiq Rehimli, 5 yıldır Sinop’ta ikamet ediyor. Kamera önü oyunculuğu yapan Rafiq Rehimli, Sinop’ta 'Fellaini' olarak tanınıyor. Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi gören Rehimli görenleri şaşırtıyor.
Kendisinin başta haberdar olmadığı bu durum insanlardan gördüğü sürekli ilginin sonucu olarak gün yüzüne çıktı. Kendisini görenlerin 'Fellaini’ye benzetmesi' ve fotoğraf çektirmek istemeleri üzerine araştırma yapan Rehimli de bu durumu kabullendi. Durumdan memnun olan Rafiq Rehimli çevresi tarafından da destek görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay