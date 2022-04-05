Yok birbirinizden farkınız! Böyle asker olmaz olsun

Rusya’nın dünyayı şoke eden Ukrayna saldırısı devam ediyor. Rus füzeleriyle yerleşim yerleri vuruluyor ve binlerce sivil ise hayatını kaybediyor.

Rusya açık açık sivilleri hedef alıyor ve öldürüyor

Dünya, Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı yakımı sadece uzaktan izliyor. Saldırılarda, çocuklar, kadınlar ve diğer sivil Ukraynalıların öldürülmesi dünya medyasının gündemine düşmeye devam ediyor.

“Yok birbirinizden farkınız!”

Rusya’nın öldürdüğü sivillere ait görüntüler dünya medyasında yer almaya devam ederken, Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik uyguladığı zalimlikler de kameralara yansıyor. Ukrayna askerleri tarafından sivil vatandaşlara yönelik yaptığı eziyete ilişkin görüntüler “Yok birbirinizden farkınız, hepiniz aynısınız.” dedirtiyor.