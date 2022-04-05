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Dünya Yok birbirinizden farkınız! Böyle asker olmaz olsun
Dünya

Yok birbirinizden farkınız! Böyle asker olmaz olsun

Ukrayna’da devam eden savaş ve çatışma ortamı en çok sivilleri vurdu. Ukrayna’da yaşayan sivillerin büyük bir çoğunluğu Rusya tarafından açık şekilde hedef alınırken, Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik eziyeti de “Hepiniz aynısınız… Yok birbirinizden farkınız” dedirtiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:35:00 - 2022-04-05 17:42:45

Rusya’nın dünyayı şoke eden Ukrayna saldırısı devam ediyor. Rus füzeleriyle yerleşim yerleri vuruluyor ve binlerce sivil ise hayatını kaybediyor. 

Rusya açık açık sivilleri hedef alıyor ve öldürüyor

Dünya, Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı yakımı sadece uzaktan izliyor. Saldırılarda, çocuklar, kadınlar ve diğer sivil Ukraynalıların öldürülmesi dünya medyasının gündemine düşmeye devam ediyor.  

“Yok birbirinizden farkınız!”

Rusya’nın öldürdüğü sivillere ait görüntüler dünya medyasında yer almaya devam ederken, Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik uyguladığı zalimlikler de kameralara yansıyor. Ukrayna askerleri tarafından sivil vatandaşlara yönelik yaptığı eziyete ilişkin görüntüler “Yok birbirinizden farkınız, hepiniz aynısınız.” dedirtiyor.

 

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Yorumlar

serdar ilhan

sivil katliamını daha çok ukrainli faşistler yapıyor. rus yanlısı veya ukraynada yaşayan ruslara karşı soykırım uygulanıyor yıllardan beri. sanki ruslar yapmış süsü veriliyor.  

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