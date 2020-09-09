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Aktüel YÖK Başkanı: Yeni bir yöntem hayata geçirilecek
Aktüel

YÖK Başkanı: Yeni bir yöntem hayata geçirilecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, akademik kadro ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:19:00 -
YÖK Başkanı: Yeni bir yöntem hayata geçirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, akademik kadro ile ilgili açıklama yaptı.

Saraç, yeni dönemde akademik personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, yükseköğretimde yine bir ilke imza atacaklarını bildirdi.

Yeni bir yöntemi hayata geçireceklerini belirten Saraç, bir proje mantığı içinde kurguladıkları çalışmanın isminin “YÖK-Gelecek Projesi” olduğunu duyurdu.

Geleceğin bilim insanları için bu projeyi üç aşamada gerçekleştireceklerini vurgulayan YÖK Başkanı, 1. aşamanın öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı olduğunu, 2. aşamanın öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı ve 3. aşamanın akademik liyakat-kariyer platformu olduğunu bildirdi.

Bugün kamuoyu ile ilk defa bu projeyi paylaştıklarını kaydeden Saraç, bunun ilk aşaması olan öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı çerçevesinde, Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma olanağı sunulacağını ifade etti.

Üniversitelere bırakıldı

Saraç, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi kadrosu çerçevesinde 2020 yılı “ek” atama izinleri verildiğini, YÖK'ün belirlediği şartların dışına çıkmamak kaydı ile alım sürecinin üniversitelere bırakıldığını belirtti.

YÖK Başkanı, Türk yükseköğretim sisteminin liyakat ve ehliyet kapsamında şekillendirilmesine ve üniversitelerin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atamaları ile, kısa bir süre zarfında yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme amaçladıklarını vurguladı.

Saraç, proje çerçevesinde yapılacak olan atamaların tamamı ile liyakat çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiye’nin havuzundan yararlanılarak yapılacak olmasının bu mühim adımı daha da değerli kıldığını bildirdi.

Proje çerçrevesinde verilen araştırma görevlisi izinlerinin öncelikli alanlar için belli üniversitelere verilen “ek” izinler olduğunu ifade eden YÖK Başkanı, üniversitelerin genel cari usulde vereceği ilanları ise kapsamadığını vurguladı. Saraç, o sürecin kendi mecrasında üniversiteler tarafından ayrıca yürütülmeye devam edildiğini kaydetti.

YÖK Başkanı Saraç, projenin “Öncelikli Alan Öğretim Üyesi” ayağının önümüzdeki günlerde akademi camiasına ve kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

 bilgili ve liyakatlı hiç nir genç 20 kerede sınava girse kazanması imkansız çünkü y rektörün adamına göre ya millet vekilinin adamına göre yada il başkanın adamına göre sınav açılıyor ve tabiiki diğerleri ağzıyla kuş tutsa para etmiyor ama şu da bilinsinki bu olay AK partiye çok ama çok oy kaybettiriyor.
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