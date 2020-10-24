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Gündem YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu: Hayırlı olsun
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YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu: Hayırlı olsun

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üç üniversitede Kültür Politikaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programları'nın açıldığını belirterek 'Hayırlı olsun' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:00:00 -
YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu: Hayırlı olsun

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üç üniversitede Kültür Politikaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programları'nın açıldığını belirterek 'Hayırlı olsun' dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç şu açıklamalarda bulundu:

Şehirlere özgü kültür yönetimi planlarının yapılmasının önemi ve kültür alanlarının gittikçe gelişmesi bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda YÖK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek konuyla ilgili bir ihtiyaç analizi yapmışlardır.

Milli kültür politikaları istikametinde kültür unsurlarını ve kültürel kurumları destekleyecek akademik faaliyetler yapılması maksadıyla ve memleketimizin zengin kültür mirasının çok yönlü bir değerlendirilmesi için gerekli disiplinlerarası bir bakışı yerleştirecek tarzda.

Üç üniversitemizde "Kültür Politikaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programları" açılmıştır. Hayırlı olsun...

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