Ahbap’ın malvarlıklarına el konuldu
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütüldüğü öne sürülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, dernek ile şüphelilerin malvarlıklarına tedbir kararı uygulandığı belirtildi.
Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, soruşturma dosyasında yer alan bazı isimler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, dernek ve şüphelilere ait malvarlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konulduğu ileri sürüldü.
Ahbap Derneği’ne ilişkin “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, Sait Köse, Mert Ulu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Öte yandan, AHBAP Derneği’nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin malvarlıklarına sulh ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25’i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
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