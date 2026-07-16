Destici’nin AHBAP yorumu gündem oldu! “Önü arkası belli değil”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu operasyonları ve AHBAP Derneğine yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, toplumda ahlaki ve manevi bir çürüme yaşandığını öne sürdü.

“ÖNÜ ARKASI BELLİ OLMAYAN BİR DERNEK”

AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturmaya değinen Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyaları sürecinde AFAD ve Kızılay’a bağış yaptığını belirterek, “Bağışımızı gidip AHBAP gibi önü arkası belli olmayan bir derneğe ya da bir kuruluşa yapmadık.” dedi.

Destici, "yardım" adı altında toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların aydınlatılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“DENETİM” SORUSU

İlgili kurumların denetim süreçlerinin de sorgulanması gerektiğini dile getiren Destici, “Bütün bu süreç içerisinde neden bugüne kadar bir denetim yapılmamış, sağlıklı ya da hukuki bir soruşturma gerçekleştirilmemiş ve 1 milyara kadar bir parayı bahiste ya da kumarda yiyene kadar izlenmiş? Bunun da sorgulanması lazım.” ifadelerini kullandı.