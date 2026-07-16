Polise direnen sol sendikacılara gözaltı: Mağduriyet maskeli provokasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sol cenahın güdümündeki iktidar karşıtı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Ankara'da yine provokasyona soyundu. Sözde taban maaş ve atama mağduriyetleri üzerinden eylem yapan sendika yandaşları, güvenlik güçlerine mukavemet gösterip MEB'e yürümekte direnince polis olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Öğretmen görünümlü sol provokatörler gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi sebebiyle açlık grevlerini sonlandıran sol tandanslı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri taban maaş hakkı ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle yeniden Ankara’da sokağa çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan grup, işin dozunu kaçırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyince polis barikat kurarak provokatif eylemi engellemek istedi. Buna rağmen polise mukavemet gösteren sözde öğretmenler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 44 kişi arasında Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Genel Sekteri Ozan Fındık, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy, temsilci ve üyelerin de bulunduğu öğrenildi.