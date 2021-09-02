YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer, YÖK Başkanı Erol Özvar yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. YÖK Başkanı, "Üniversitelerimiz hibrit eğitim ile derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları:

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu istişareden fevkalade istifade ettiğimizi ifade ederek açıklamama geçmek istiyorum. YKS'ye giren bütün öğrencilerimizi tebrik etmekle başlamak istiyorum.

Henüz yerleşmemiş öğrencilerimiz var onlara da YÖK olarak sunduğumuz ek yerleştirme kontenjan imkanından istifade etmelerini bekliyorum. Üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceklerini umuyorum.

"Bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık"

Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl yani bir buçuk seneden beri üniversiteler eğitim ve öğretimine ara vermeden, bütün yüksek öğretim kurumlarımız akademik faaliyetlerine devam etmektedirler. Bizler üniversiteler olarak kampüslerimizi kapatmadık. Öğrenciler kampüslerimize gelip gittiler. Fakat salgın nedeniyle öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik.

"YÖK olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz"

Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerek kampüs ortamlarında gerek eğitim öğretim süreçleri ile ilgili bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırladık ve üniversitelerimiz ile paylaştık.

Kampüs içinde ve eğitim öğretim sürecinde covid şartlarında nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmek gerektiğine dair hususlar belirlendi. Eğitim ve öğretim süreci ile alakalı vurgulamamız gereken hususlar var. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz.

Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.

"Derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir"

Harmanlanmış veya hibrit modeli ile birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını kamuoyuna açıklamıştır.

Üniversitelerimiz kendi sosyal medya hesapları ve iletişim vasıtaları ile paylaşmış durumdadır. Genç nüfusun öğrencilerimizin aşı olma hususunda YÖK Başkanı olarak, yüz yüze eğitime gelecek öğrencilerden istirhamım aşı olmalarıdır. Aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlar da fevkalade önemli. Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda alacağımız esnek kararlar doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtmek isterim.

Bir buçuk senelik aranın ardından üniversiteler öğrencilerini kucaklayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmemiz için covid şartlarına riayet etmemiz lazım. Bizler üzerimize düşen vazifeleri yerine getiririz ve başarmış oluruz diye temenni ediyorum.

Hibrit eğitim modeli nedir?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.