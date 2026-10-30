Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın günlük hayatta utanç duyduğu veya anlamı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı isim ve soyisimleri değiştirmek için mahkemelerin ve nüfus müdürlüklerinin kapısını aşındırdığını ortaya koydu. Alay konusu olan soyisimlerin yanı sıra harf hataları ve olumsuz anlamları barındıran "Perişan", "Hava" ve "Yunis" gibi binlerce isim cüzdanlardan hızla siliniyor. Vatandaşların akın akın yaptığı bu yasal değişiklik başvuruları, Türkiye'nin sosyal ve kültürel hafızasındaki ilginç dönüşümleri gözler önüne seriyor.