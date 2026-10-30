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Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

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Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın günlük hayatta utanç duyduğu veya anlamı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı isim ve soyisimleri değiştirmek için mahkemelerin ve nüfus müdürlüklerinin kapısını aşındırdığını ortaya koydu. Alay konusu olan soyisimlerin yanı sıra harf hataları ve olumsuz anlamları barındıran "Perişan", "Hava" ve "Yunis" gibi binlerce isim cüzdanlardan hızla siliniyor. Vatandaşların akın akın yaptığı bu yasal değişiklik başvuruları, Türkiye'nin sosyal ve kültürel hafızasındaki ilginç dönüşümleri gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Türkiye'de soyadı değişikliklerine ilişkin başvurular ve bu başvuruların nedenleri merak konusu olmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar günlük hayatta yaşadıkları zorluklar, kimi ise kişisel tercihleri nedeniyle soyadını değiştirmek istiyor. Özellikle belirli soyisimlerin ne sıklıkla değiştirildiği dikkat çekiyor. Peki, Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler hangileri? Hangi soyadları değişiklik listesinde öne çıkıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

#2
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim:

#3
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

TOP

#4
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

KOYUN

#5
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

SATILMIŞ

#6
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

COŞKUN

#7
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

ÇAKAL

#8
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

DELİ

#9
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

KARABAŞ

#10
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

ÇÜRÜK

#11
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

ÇIPLAK

#12
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

KÖR

#13
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Türkiye'nin "isim haritası" da değişiyor, 'Perişan' olanlar artık kurtuluyor! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ortaya döktü: Binlerce kişi 'Memet' yerine Mehmet, 'Hava' yerine Havva olmak için başvuruda bulundu.

#14
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Listede öyle isimler var ki, değiştirenlerin sayısı rekor kırdı. "Keşke daha önce değiştirseydim" dedirten, Türkiye'nin en çok vazgeçilen 10 ismi belli oldu. İşte nüfus cüzdanlarından en hızlı silinen o liste...

#15
Foto - Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste

Keziban Perişan Firdes Esme Ümüt Hava Memet Rabiye Sümeyya Yunis

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