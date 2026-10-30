Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYON DA GELİYOR Serinin üçüncü seçeneği olan tam elektrikli versiyonun 113 beygir güç üretmesi ve 44 ile 53 kWh kapasiteli batarya paketleriyle gelmesi bekleniyor. Aralık ayında Türkiye'de görücüye çıkacak olan bu iddialı model ailesinin resmi fiyatları ve donanım seviyeleri ise henüz belli olmadı.