Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!
Fiat'ın yeni SUV modelleri Grizzly ve Grizzly Fastback, Avrupa pazarından önce ilk Türkiye'de satışa çıkaracak.
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Fiat'ın yeni SUV modelleri Grizzly ve Grizzly Fastback, Avrupa pazarından önce ilk Türkiye'de satışa çıkaracak.
Fiat'ın otomotiv dünyasına kazandırdığı yeni üyeleri Grizzly ve Grizzly Fastback için heyecanlı bekleyiş nihayet sona eriyor. Resmi siteden yapılan açıklamalara göre, merakla beklenen bu yeni model ailesi küresel pazarda ilk olarak Türkiye yollarında boy gösterecek.
Stellantis'in yeni Smart Car platformu üzerinde yükselen bu yeni araçlardan standart Grizzly modeli, 4.4 metre uzunluğuyla geleneksel SUV formunu koruyor. Daha eğimli bir tavan hattına sahip olan coupe-SUV tarzı Grizzly Fastback ise 4.5 metre uzunluğa ve 608 litrelik devasa bir bagaj hacmine ulaşıyor.
ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ Araçlar giriş seviyesinde 100 beygir güç üreten ve 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen 1.2 litrelik turbo motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yüksek performans arayanlar için ise aynı motorun 145 beygir güç üreten, çift kavramalı şanzımana sahip 48V hafif hibrit destekli versiyonu da bulunacak.
TAM ELEKTRİKLİ VERSİYON DA GELİYOR Serinin üçüncü seçeneği olan tam elektrikli versiyonun 113 beygir güç üretmesi ve 44 ile 53 kWh kapasiteli batarya paketleriyle gelmesi bekleniyor. Aralık ayında Türkiye'de görücüye çıkacak olan bu iddialı model ailesinin resmi fiyatları ve donanım seviyeleri ise henüz belli olmadı.
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