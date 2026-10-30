  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomide güven tablosu belli oldu! TÜİK son rakamı açıkladı Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek! Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden “Bunlar yürek mi yemiş” dedirten tehdit: “Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız” Bir dönem aramız limoniydi! Türkiye’den Müslüman ülkeye “Gel ittifakımıza katıl” çağrısı Türkiye’de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu! İşte şaşırtan liste Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak! Aydın'da çilek tarlalarında yeni sezon mesaisi başladı Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyuncuya kanca “Babasını sattı” denilmişti! Oğlu Emir Sarıgül itirafçı oldu mu?Mustafa Sarıgül’den çok konuşulacak cevap Herkes ters köşe olacak! Kadir İnanır’ın mal varlığı açıklandı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

Fiat'ın yeni SUV modelleri Grizzly ve Grizzly Fastback, Avrupa pazarından önce ilk Türkiye'de satışa çıkaracak.

#1
Foto - Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

Fiat'ın otomotiv dünyasına kazandırdığı yeni üyeleri Grizzly ve Grizzly Fastback için heyecanlı bekleyiş nihayet sona eriyor. Resmi siteden yapılan açıklamalara göre, merakla beklenen bu yeni model ailesi küresel pazarda ilk olarak Türkiye yollarında boy gösterecek.

#2
Foto - Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

Stellantis'in yeni Smart Car platformu üzerinde yükselen bu yeni araçlardan standart Grizzly modeli, 4.4 metre uzunluğuyla geleneksel SUV formunu koruyor. Daha eğimli bir tavan hattına sahip olan coupe-SUV tarzı Grizzly Fastback ise 4.5 metre uzunluğa ve 608 litrelik devasa bir bagaj hacmine ulaşıyor.

#3
Foto - Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ Araçlar giriş seviyesinde 100 beygir güç üreten ve 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen 1.2 litrelik turbo motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yüksek performans arayanlar için ise aynı motorun 145 beygir güç üreten, çift kavramalı şanzımana sahip 48V hafif hibrit destekli versiyonu da bulunacak.

#4
Foto - Yeni SUV model için geri sayım: İlk Türkiye'de satışa çıkacak!

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYON DA GELİYOR Serinin üçüncü seçeneği olan tam elektrikli versiyonun 113 beygir güç üretmesi ve 44 ile 53 kWh kapasiteli batarya paketleriyle gelmesi bekleniyor. Aralık ayında Türkiye'de görücüye çıkacak olan bu iddialı model ailesinin resmi fiyatları ve donanım seviyeleri ise henüz belli olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'
Spor

Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcuların, yorumculuk döneminde kendileri hakkında sert ifadeler kullanan Sergen Yal..
Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı
Gündem

Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı

'Sarıgül' soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması
Gündem

Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumlul..
Bakan Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu
Gündem

Bakan Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Netanyahu'yu aratmayacak! Siyonist askerlik hükümeti kuracak
Dünya

Netanyahu'yu aratmayacak! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

İsrail’de oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayılmasının ardından açıklama yapan muhalefet lideri Gadi Eisenkot, “Siyonist askerlik hükümeti” k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23