YÖK Başkanı açıkladı! Destek programı resmen başlıyor

YENİ AKİT / ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Araştırma üniversiteleri destek programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Özvar paylaşımında, “Türk yükseköğretimi ve özellikle araştırma üniversitelerimiz için önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaptığımız protokolle özel bir destek programı planlamıştık. Bugün ODTÜ’de gerçekleştirdiğimiz toplantıyla birlikte Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz. Buna göre: Bu yıldan geçerli olmak üzere, araştırma üniversitelerine YÖK tarafından her yıl yapılacak performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık olarak malî kaynak tahsis edilecek. Araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu kaynağı, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabilecek. Bu yıl için 100 milyon liralık bir kaynak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere 20 devlet üniversitemize aktarılacak. YÖK olarak bu kaynağın sonuçlarını takip edeceğiz. Ortaya çıkan sonuçlara göre yeni performans değerlendirmeleri yapacağız. Küresel ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, devletin ilgili birimlerinin ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katkılarıyla araştırma üniversitelerine verilen bu destek çok anlamlıdır. Bu sürecin yürütülmesindeki katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.