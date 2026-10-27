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Dünya Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası
Dünya

Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası

Yeniakit Publisher
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Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası

Irak’ta mahkeme, DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası verdi. Duruşmaya başkanlık eden hakim, söz konusu cezaların, DEAŞ’a katılmak ve korku yaymak suçlarından, Irak’ın terörle mücadele yasası uyarınca verildiğini belirtti.

Irak’ta DEAŞ üyeliği suçlamasıyla yargılanan Fransız vatandaşlarının davasında cezalar kesildi. Irak makamları, Suriye’nin kuzeyindeki tutuklu merkezinden geçtiğimiz yıl 47 Fransız vatandaşı DEAŞ üyesini teslim almıştı. Fransız vatandaşlarının yargılanması ise geçtiğimiz ay başlamıştı. Irakta mahkeme, 7 kişi hakkında karar verdi. DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası veren mahkeme, 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşını da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmaya başkanlık eden hakim, söz konusu cezaların, DEAŞ’a katılmak ve korku yaymak suçlarından, Irak’ın terörle mücadele yasası uyarınca verildiğini belirtti. Hakim sanıkların genç olması nedeniyle mahkemenin idam cezası yerine müebbet hapis cezasını tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

 

Sanık avukatlarından Abbas el-Maliki, karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunacağını belirtti.

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