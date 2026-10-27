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Siyaset Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler geldi! Beştepe’de kritik zirve
Siyaset

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler geldi! Beştepe’de kritik zirve

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler geldi! Beştepe’de kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme öncesi iki liderin bir araya geldiği görüntüler paylaşıldı. İki lider en son 6 Ağustos 2026’da Külliye’de baş başa 45 dakika görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini duyurmuştu. Görüşme saat 14:00 itibarıyla başladı.

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi." denildi.

İşte görüşmeden ilk görüntüler:

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