Eli kanlı cani Ben-Gvir insanlık dışı zulmü böyle savundu! ‘Hepsini ellerinden aldığım için gurur duyuyorum’

İşgalci İsrail’de katliamların ve zulmün simge isimlerinden olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara yönelik uyguladığı insanlık dışı tecrit ve açlık politikasını kahkaha atarak savundu. Siyonist bakan, cezaevlerindeki mahkûmların temel gıdalarına ve en insani ihtiyaçlarına dahi el koyduklarını belirterek skandal ifadeler kullandı.

Geçmişte menüde yer alan etleri, çerezleri ve meyveleri tek tek kaldırdığını "Gurur duyuyorum" diyerek anlatan cani Ben-Gvir, masum bebekleri ve kız çocuklarını katlettikleri gerçeklerini bastırmak için küstahça açıklamalarda bulundu. Medyanın kendisine taktığı lakapları bile pişkinlikle karşılayan işgalci bakan, ahlaksız zulmünü açıkça gözler önüne serdi. Kendi elleriyle binlerce masumun kanına giren terör devletinin bu yetkilisi, uluslararası hukuku hiçe sayan barbarlığını bir kez daha tescilledi.

İşte katil Ben-Gvir’in videoda sarfettiği o alçak konuşma:

“Ne marmelat kaldı, ne çikolata! Eskiden kuzu eti vardı, artık kuzu eti yok, çerezler de bitti. Maklaot, mapiş... Künefe de gitti, mevsim meyveleri de bitti. Hatırlıyor musunuz, bana pide bakanı diyorlardı. Ne güzel, pide bakanı! Bütün bunlar eskiden menüde vardı, kız çocuklarını öldürenlerin menüsünde. bebekleri öldüren menüsünde. Şimdi solcular bana ne derse desin, ister medya bana pide bakanı desin. Zeytin bakanı desin.. Bunların hepsini ellerinden aldığım için gurur duyuyorum.”