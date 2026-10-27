Tayyar: Fon krizinde ödeme süreci kısa sürede tamamlanır! Şimdi sıra siyasal tahribatı giderecek tedbirlerde

Fon krizinde gelinen noktayı değerlendiren AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında fon tasfiyesinin sürdüğünü belirterek, “Kısa zamanda ödeme süreci tamamlanır. Şimdi sıra fon vurgununun piyasalarda oluşturduğu güven sorunu ve siyasal tahribatı giderici radikal tedbirlerde” dedi.

Sosyal medya hesabından gelinen durumu yorumlayan Tayyar; “Kanun yürürlüğe girdi, SPK da fon ödeme takvimini açıkladı. Pusula ve Atlas fonlarının tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera fonunun tasfiyesi İş Bankasınca yürütülecek. Öncelik, ünvanında “para piyasası” yazan fon hesaplarında olacak. Net yatırımı 1 milyon liranın altında olan hesaplar tümü ödenerek kapatılacak, üzerindeki hesaplara 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kısa zamanda ödeme süreci tamamlanır. Adli fon soruşturması da çok yönlü olarak sürdürülüyor, bu konuda kararlı ve ciddi irade var. Şimdi sıra fon vurgununun piyasalarda oluşturduğu güven sorunu ve siyasal tahribatı giderici radikal tedbirlerde” mesajını verdi.