  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli! Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi Balığa hangi baharat yakışır? Somon, levrek, hamsi ve palamut için en uygun otlar... 6 aktör Türkiye'ye karşı birleşti: Turgay Yazıcı'dan İstanbul çağrısı... 750'den fazla canlı bulunuyor! Rize’de Hobi Hayvanat Bahçesi açıldı Gol sevinciyle ilgi odağı olmuştu! Şimdi Guinness rekoru kırmayı hedefliyor Müslümanlara ihanet edip Siyonistleri sevindirdi! Başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den yeni açıklama Operatörün dikkati faciayı önledi! Mısır tarlasında 10 metre çapında obruk oluştu Maçın 9. dakikasında kendini yere bıraktı: Bir anda başı dönen Muslera korkuttu
Spor
11
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan olayların ardından Beşiktaş cephesinden Dusan Vlahovic açıklaması geldi.

1
#1
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili yayıncı kuruluşa tepki gösterilen bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

#3
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

#4
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Buradan açıkça soruyoruz: Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

#5
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

#6
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

#7
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

#8
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

#9
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

#10
Foto - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması: Derbi sonrası Beşiktaş'tan Vlahovic tepkisi

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…
Gündem

‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…

Vefat eden babasının kabrini ziyaret eden bir kişinin çektiği video tüyleri diken diken etti. Mezardaki babasıyla konuşan gencin "Baba beni ..
CHP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, CHP'li Milas Belediye Başkanı F..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat!

Kritik başlıkların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek canlı..
Çeşme’de felaket anları!
Yerel

Çeşme’de felaket anları!

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Kısa sürede etkisini artıran ..
SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Gündem

SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Sermaye piyasalarındaki usulsüz fon işlemlerini deşifre eden dev soruşturmada adli süreç bürokrasi kanadına sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23