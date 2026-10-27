Kimi diyalog istiyor, kimi tehdit görüyor: İşte İsrailli adayların Türkiye’ye bakış açısı

Siyonist rejimde gerçekleşen genel seçimlerde katil Netanyahu’ya karşı yarışan adaylar, Filistin’deki soykırım ve İran düşmanlığı konusunda birleşirken, en büyük ayrışmayı Türkiye ve Suriye başlıklarında yaşadı. Muhalefetin güçlü ismi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Suriye ile olası bir anlaşma için Türk askerinin bölgedeki varlığının azaltılmasını küstahça şart koştu.

İşgalci yönetimin bir diğer eski başbakanı Naftali Bennett ise Türkiye’yi doğrudan "güvenlik tehdidi" olarak niteleyip katil Netanyahu’yu Ankara’ya karşı yetersiz kalmakla suçladı.

İsrail'de iktidar yarışındaki adaylar Türkiye konusunda farklı görüşler taşıyor. Türkiye ile diyalog isteyenler de var, Ankara'yı güvenlik riski görenler de. Adaylar arasındaki en önemli ayrışma ise Suriye politikasında yaşanıyor.

İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı yarışan muhalefet partileri, Türkiye konusunda farklı yaklaşımlar ortaya koydu.

Netanyahu'nun başlıca rakibi olarak öne çıkan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in de aralarında bulunduğu muhalefet aktörleri, İran ve Filistin meselesinde birbirlerine yakın güvenlik politikaları savunurken, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı konusunda ayrışıyor.

EISENKOT TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor.

Eisenkot, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşması yapılabilmesi için Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının azaltılmasını şartlardan biri olarak gösterdi.

Buna karşılık Eisenkot, İsrail'in Suriye'de konuşlandığı bazı stratejik bölgelerden çekilmesinin müzakere edilebileceğini belirtti.

Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.

LAPID ÇATIŞMAYI ÖNLEME MEKANİZMASI İSTİYOR

Eisenkot'un aksine eski Başbakan Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.

Lapid, İsrail'in Suriye'deki Türk askeri faaliyetlerine karşı çıkarken, iki ülke arasındaki gerilimin kontrol altında tutulması için iletişim kanallarının kullanılmasını savunuyor.

Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.

GOLAN: 'ÇATIŞMA RİSKİ VAR'

Muhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Golan, İsrail'in Suriye'deki bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı, Ankara ve Washington ile ilişkiler açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.

BENNETT'TEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Eski Başbakan Naftali Bennett ise Türkiye konusunda muhalefetteki daha sert isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bennett, Türkiye'yi İsrail açısından önemli bir güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor ve Netanyahu'yu bu tehdide karşı yeterli önlem almamakla eleştiriyor.

Bennett ile Lapid'in aynı ittifak içerisinde yer alması, muhalefetin Türkiye konusunda tek bir çizgide hareket etmediğini de ortaya koyuyor.

İRAN VE FİLİSTİN

İsrail'deki seçim yarışında Türkiye konusunda yaşanan ayrışmaya karşın, İran ve Filistin başlıklarında muhalefetin önemli bölümü Netanyahu'dan daha farklı bir politika vaat etmiyor.

Eisenkot ve Bennett dahil Netanyahu'nun önde gelen rakipleri, İran'ı İsrail'in en büyük güvenlik tehditlerinden biri olarak görüyor.

Filistin konusunda da Eisenkot, iki devletli çözümü desteklemediğini açıkça ifade ederken Bennett, Filistin devletine ve toprak devrine karşı olduğunu belirtiyor.

Eisenkot ayrıca İran'ın nükleer kapasitesinin İsrail açısından tehdit oluşturmasını önlemeyi savunuyor.

Bu nedenle seçim sonucunda hükümetin değişmesi halinde İsrail'in İran ve Filistin politikalarında kapsamlı bir değişiklik yaşanacağına ilişkin seçim öncesinde güçlü bir işaret bulunmuyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN BELİRLEYİCİ BAŞLIK SURİYE

İsrail seçimleri sonrasında kurulacak hükümetin Türkiye politikasında Suriye dosyasının öne çıkması bekleniyor.

Mevcut hükümet döneminde Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de karşı karşıya gelme riskini azaltmak amacıyla askeri iletişim kanalları oluşturulurken, muhalefetin önde gelen isimleri bu konuda farklı yöntemler öneriyor.

Eisenkot Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının azaltılmasını isterken, Lapid gerilimi kontrol edecek mekanizmaların güçlendirilmesini savunuyor. Golan ise İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarının Türkiye ile çatışma riskine dikkat çekiyor.