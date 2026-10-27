Balığa hangi baharat yakışır? Somon, levrek, hamsi ve palamut için en uygun otlar...

Balık pişirirken kullanılan ot ve baharatlar, yemeğin lezzetini tamamen değiştirebiliyor. Ancak her baharat her balıkla aynı uyumu sağlamıyor. Bazı balıkların doğal aromasını öne çıkarmak için hafif otlar yeterli olurken, bazıları daha yoğun baharatlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. Peki, somona hangi baharat yakışır, levrek hangi otlarla lezzetlenir? İşte balık türlerine göre en doğru ot ve baharat eşleşmeleri...