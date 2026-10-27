Otobüste bir anda ortalık karıştı! Yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Kadıköy Bostancı’da seyir halindeki bir otobüste panik dolu anlar yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi. Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

O anlar kameraya yansıdı

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.