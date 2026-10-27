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Aktüel Otobüste bir anda ortalık karıştı! Yolculara biber gazı sıkıp kaçtı
Aktüel

Otobüste bir anda ortalık karıştı! Yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki otobüste yolcular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bir kadın yolcuya vurduğu öne sürülen şüpheli, tepki gösteren yolculara biber gazı sıktıktan sonra kaçtı...

Kadıköy Bostancı’da seyir halindeki bir otobüste panik dolu anlar yaşandı. Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi. Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

 

O anlar kameraya yansıdı

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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