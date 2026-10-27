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İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

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İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

İnatçı yağ lekeleri her daim büyük bir problem olarak ortaya çıkmıştır.

#1
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Kıyafetlere bulaşan yağ lekeleri, çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra bile çıkmayabiliyor. Temizlik içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Chantel Mila, yağ lekelerini çıkarmak için evde bulabileceğiniz iki basit malzemeyle hazırlanan pratik bir yöntem paylaştı.

#2
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Yağ lekeleri, suyu iten yapıları nedeniyle kumaşın liflerine tutunabiliyor. Bu nedenle yalnızca normal yıkama programını kullanmak, lekenin tamamen çıkması için yeterli olmayabiliyor.

#3
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Sosyal medya içerik üreticisi Chantel Mila, yağ lekeleriyle mücadele etmek için bulaşık deterjanı ve karbonat kullanılmasını öneriyor. Bulaşık deterjanı yağın çözülmesine yardımcı olurken karbonat, yağın emilmesini destekliyor.

#4
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Mila'nın paylaştığı yöntemi uygulamak için şu adımlar izleniyor.

#5
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Fazla yağı alın: Temiz ve kuru bir kağıt havlu ya da emici bezle lekeye bastırarak fazla yağı alın. Lekenin yayılmaması için kumaşı ovalamayın. Bulaşık deterjanı uygulayın: Lekenin üzerine az miktarda bulaşık deterjanı dökün. Karbonat ekleyin: Deterjanın üzerine bol miktarda karbonat serpin. Nazikçe fırçalayın: Küçük ve yumuşak kıllı bir fırçayla iki malzemeyi lekenin üzerinde nazikçe karıştırın.

#6
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

10 dakika bekletin: Hazırlanan karışımı kumaş üzerinde yaklaşık 10 dakika bekletin. Çamaşır makinesinde yıkayın: Kumaşın bakım etiketine uygun yıkama programını seçin.

#7
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Bu yöntemin hem yeni oluşan hem de daha önce yıkanmış yağ lekelerinde denenebileceği belirtiliyor. Ancak sonuç, lekenin türüne ve kumaşın yapısına göre değişebilir.

#8
Foto - İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Ev aletleri markası Bosch, yağ lekelerine müdahale etmeden önce fazla yağın kuru bir kağıt havlu veya emici bezle alınmasını öneriyor. Lekeyi ovalamak yerine tampon hareketlerle müdahale etmek, yağın kumaşın diğer bölgelerine yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor. Öte yandan karbonat, özellikle koyu renkli ve canlı renklere sahip kumaşlarda renk solmasına veya renk değişimine neden olabilir. Bu nedenle karışımı uygulamadan önce giysinin görünmeyen küçük bir bölümünde denemek önem taşıyor.

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