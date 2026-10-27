İki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Ev aletleri markası Bosch, yağ lekelerine müdahale etmeden önce fazla yağın kuru bir kağıt havlu veya emici bezle alınmasını öneriyor. Lekeyi ovalamak yerine tampon hareketlerle müdahale etmek, yağın kumaşın diğer bölgelerine yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor. Öte yandan karbonat, özellikle koyu renkli ve canlı renklere sahip kumaşlarda renk solmasına veya renk değişimine neden olabilir. Bu nedenle karışımı uygulamadan önce giysinin görünmeyen küçük bir bölümünde denemek önem taşıyor.