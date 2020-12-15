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Eğitim YÖK Başkanı açıkladı! 4. e-sınav merkezi Adana’da açılıyor
Eğitim

YÖK Başkanı açıkladı! 4. e-sınav merkezi Adana’da açılıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından dördüncü e-sınav merkezinin Adana’da hizmete açılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:04:00 -
YÖK Başkanı açıkladı! 4. e-sınav merkezi Adana’da açılıyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aygün, şunları dile getirdi: “Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından dördüncü e-sınav merkezi olacak Adana e-sınav merkezi için Çukurova Üniversitesi ile protokol imzalandı. Adana e-sınav merkezi yapımı çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Türkiye’de uygulanan dört beceride dil sınavlarının yazılımları ve uygulamaları yabancı menşeili. Yerli yazılımla dört beceriyi ölçen dil sınavı yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda uzmanlarımız tarafından yerli yazılım çalışmalarına da başladık.”

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