YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS sonuçları açıklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılacak? YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS puan hesaplama 2022...

YKS 2022 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Üniversite sonuçlarına göre YKS yerleştirme puanı ile tercih yapacak adaylar YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını, YKS YÖK atlas tercih sihirbazının nasıl kullanılacağını sorguluyor.

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

YÖK Atlas tercih robotu 2022

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor. YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.