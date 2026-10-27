Kırmızı kartlar için gözler PFDK’da! Derbi sonu kavgaya ağır ceza gündemde

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbide sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev maçın son düdüğüyle birlikte saha adeta savaş alanına döndü.

Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı birbirine girdi.

Özellikle Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı güreşircesine kavgaya tutuştu. O anlar yayına ve fotoğraflara böyle yansırken olaylara dahil olan futbolcuların alacağı cezalar merak konusu oldu.

SALDIRIDAN SEVK EDİLMESİ HALİNDE

Kavgaya karışan futbolcuların tamamının PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, sevkin 44. madde yani “Saldırı”dan yapılması halinde oyuncuları bekleyen ceza 5 ila 10 maçtan men olacak.

PFDK'ya sevkin 45. maddeden yani “Kavga”dan yapılması durumunda ise futbolculara 3 ila 5 maç men cezası yolda.

Bu arada olayların ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırılmıştı.