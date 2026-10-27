Kırmızı kartlar için gözler PFDK’da! Derbi sonu kavgaya ağır ceza gündemde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi mağlup ettiği derbinin son düdüğüyle birlikte Kerem Aktürkoğlu’nun tahriki ile başlayan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown birbirlerine girmiş ve her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü. İki oyuncunun, hakem raporu ve PFDK’nın sevki doğrultusunda büyük ceza alabileceği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbide sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev maçın son düdüğüyle birlikte saha adeta savaş alanına döndü.
Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı birbirine girdi.
Özellikle Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı güreşircesine kavgaya tutuştu. O anlar yayına ve fotoğraflara böyle yansırken olaylara dahil olan futbolcuların alacağı cezalar merak konusu oldu.
SALDIRIDAN SEVK EDİLMESİ HALİNDE
Kavgaya karışan futbolcuların tamamının PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, sevkin 44. madde yani “Saldırı”dan yapılması halinde oyuncuları bekleyen ceza 5 ila 10 maçtan men olacak.
PFDK'ya sevkin 45. maddeden yani “Kavga”dan yapılması durumunda ise futbolculara 3 ila 5 maç men cezası yolda.
Bu arada olayların ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla cezalandırılmıştı.